Donkere wolken pakken zich samen boven Meilust: degradatie Dosko zo goed als zeker na nieuwe nederlaag

Kans op vrijkomen ‘Monster van Woensd­recht’ klein, nog altijd ‘gevaar voor samenle­ving’

WOENSDRECHT/ BREDA - Ludo de B., de serieverkrachter en moordenaar uit Woensdrecht, komt vrijwel zeker niet vrij. Justitie wil de tbs voor De B. die al twintig jaar in behandeling is, met nog eens twee jaar verlengen. Volgens deskundigen is de kans levensgroot dat de nu 64-jarige De B. opnieuw in de fout gaat als hij op vrije voeten zou komen.