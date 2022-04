Doorstart voor Cafetaria de Raayberg: ‘We willen van iets moois iets nog mooiers maken’

Al tijden was Van der Avert op zoek naar een goede opvolgervoor Deborah Heijmans, die stopt omdat ze zwanger is. Nadat in deze krant werd aangekondigd dat het cafetaria na 55 jaar dan toch maar zou stoppen, kwamen er nog enkele kandidaten.

Nieuwe uitbater Ramon Dahoe

,,Maar het moest iemand zijn waar ik echt vertrouwen in kan hebben”, zegt Van der Avert. ,,Het is tenslotte wel het cafetaria van de Raayberg, het moet wel kwaliteit zijn.” Bij de Zeeuwse Ramon Dahoe voelde het wel goed. Na twee gesprekken in anderhalve week was het beslist. Dahoe geeft het cafetaria een doorstart onder de naam Cafetaria de Raayberg 2.0.

,,Eigenlijk verandert er niks”, zegt de gloednieuwe eigenaar. ,,De inrichting, het eten, de gezelligheid, dat blijft allemaal hetzelfde. Er staan alleen andere gezichten achter de balie. Zelfs het beroemde stoofvlees blijft hetzelfde. Want waarom zou je iets veranderen dat goed loopt?”

Goede reputatie

Dahoe gaat het cafetaria runnen met zijn vrouw en zonen. ,,We willen van iets moois iets nog mooiers maken. Cafetaria de Raayberg heeft een enorm goede reputatie in Brabant, maar ook in Zeeland. Er zijn wel plannen voor de toekomst, om bijvoorbeeld een terras weg te zetten. Maar we beginnen rustig, het belangrijkste is dat de klanten met net zoveel plezier bij ons komen.”

Van der Avert is blij met de overname. ,,Het cafetaria hoort al zo lang bij de Raayberg. Ik heb er alle vertrouwen in dat Ramon het op een goede manier gaat voortzetten.”