Dorp laat zich zien tijdens Wij van de Welberg

Het centrale plein, onderdeel van de herinrichting rondom gemeenschapshuis ‘De Vaert’, blijkt goed geschikt voor het evenement georganiseerd door Dorpsraad en Ontspanning voor Welberg. Bij de zadenbibliotheek van het dorp worden zaden, stekjes en planten geruild of gedeeld en verder valt het op dat de Welberg aardig wat (toekomstige) ondernemers telt.

Portretten

Zo zijn er onder andere cadeau-artikelen of oorbellen of de honing van Landjuweel of de handgeschilderde schoenen van Evy van Keulen. ,,Met de hand ontwerpen en schilderen vind ik heel mooi’’, vertelt Van Keulen. ,,Maar na mijn vwo-opleiding wil ik een opleiding volgen voor het ontwerpen bij videogames.’’

Iedereen die zich aansluit bij de bos- en dorpswandelingen van de Stadsherauten komt veel te weten over de Welberg. In de Vaert is veel belangstelling voor de tentoonstelling van Robert Catsburg over de bevrijding door de Canadezen in november 1944 en voor zijn gedetailleerde uitleg op locatie. Ook zijn de portretten te zien die leerlingen van basisschool Pius X maakten van omgekomen Welbergenaren.

Blussen

,,Willen jullie binnen kijken in het Leutpaleis.’’, leest Marlies van Sittert de kleintjes uit het carnavalsprentboek ‘Leutig! Nog mar één nachtje slaope’ voor en wijst op de plaatjes van Prins en zijn gevolg. De wat grotere jeugd leeft zich dan uit bij het slingerballen bij de JFK-groep of de spannende interactieve game bij MJW De Klup.

In de Hoogstraat mogen ze onder begeleiding van de jeugdbrandweer digitaal een brand blussen in de nieuwe oefencontainer van de veiligheidsregio. Even schrikken ze terug van de digitale vlammen, om dan toch de brand meester te worden. Speciaal voor ‘Wij van de Welberg’ gaf Rens Swart de mogelijkheid de voormalige Corneliuskerk aan de Kapelaan Kockstraat te bezoeken en beantwoordde vragen naar zijn plannen met de kerk.