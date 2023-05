Drie dagen binnenkijken bij de Turkse Ulu Moskee: ‘Kom een hapje met ons meeëten’

Zaterdag 4C Vrederust schrijft geschiede­nis met titel en promotie: ‘Prachtig, dit is een gretige groep vol kameraden’

Nog maar zes jaar geleden werd er gestemd of het nog verstandig was een standaardelftal in te schrijven. Het op dat moment al hoogbejaarde Vrederust leek op het einde af te stevenen, maar op slag van de inmiddels 90ste verjaardag zijn de groen-witten aan de tweede jeugd begonnen.