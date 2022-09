Drie lichtgewonden bij ongeval met vrachtwagens en auto op A4 bij Ossendrecht, weg urenlang dicht

Ook sneakers zijn gewoon te repareren, zegt deze schoenma­ker: ‘Alles voor Instagram’

DONGEN - Het aantal schoenmakers loopt flink terug. De Kamer van Koophandel zag in de voorbije tien jaar een afname van 17 procent in Brabant. Volgens de branchevereniging is het mogelijk nog erger en zijn er in Nederland nog maar 500 schoenmakers over.

