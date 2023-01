Drie mannen bedreigen tiener en eisen zijn geld in Halsteren, op de vlucht met enkele muntstukken

Het ‘poepstraat­je’ van Steenber­gen ligt vol drollen: ‘Echt schandalig’

STEENBERGEN - Het stikt van de hondendrollen rondom het hertenkamp in Steenbergen. Niet in de border, maar op het trottoir. Dat is niet alleen irritant, maar ook gevaarlijk, zegt dierenarts Marnix Snijder.

