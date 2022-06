Drietal inbrekers gesnapt in Bergen op Zoom, mede dankzij politiehonden

Eerdere inbraak

Twee van de verdachten komen uit Bergen op Zoom en zijn 24 en 29 jaar oud. Den andere inbreker is een 38-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats.

De politie deed verder onderzoek en trof even verder op de Scholekster een auto aan, die vermoedelijk is gebruikt door de mannen. In de auto werden spullen gevonden die bij een eerdere woninginbraak zijn gestolen. De drie verdachten hebben een nacht in de cel gezeten en worden zondag verhoord. De politie zet het onderzoek voort en kijkt of de verdachten ook bij eerdere woninginbraken betrokken waren.