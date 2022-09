Drones vliegen je om de oren op Halsterse basisschool

Moller en Juvenaat nu samen onder één dak: ‘We combineren het beste van twee werelden’

BERGEN OP ZOOM - Met een traditionele zegening door diaken én rector Titus Frankemölle is woensdag het gymnasiumgebouw van het MollerJuvenaat in gebruik genomen. ,,Dit is een school waar iedereen welkom is, hoe je ook in elkaar steekt.’’

7 september