Dronkenlap die puppy achter trike meesleurde: 'Ik wil hem terug'

De 58-jarige man die zijn puppy achter z'n trike meesleurde in Bergen op Zoom zegt het niet te hebben doorgehad. ,,Ik wil hem graag snel terug, als dat kan", zegt R. de C. uit Bergen op Zoom over zijn 9 maanden oude puppy, die met bebloede poten de tocht achter de trike overleefde.

,,Ik had het niet door dat hij erachter hing", zegt hij tijdens het gesprek aan de telefoon. De C. klinkt emotioneel. ,,Het moet de drank zijn geweest." De C. sleurde zondagavond zijn puppy Blue Sky mee over de weg achter zijn trike, vanaf Bergen op Zoom naar Hoogerheide. Zijn eigenaar was zijn huissleutel van zijn tweede huis vergeten in Bergen op Zoom en besloot die op te gaan halen op zijn trike en zijn puppy, terwijl hij vier keer te veel gedronken had dan toegestaan.

Uiteraard zegt De C. er spijt van te hebben. ,,Ik vind het heel heftig wat er gebeurd is." Hij verklaart dat hij de huissleutel wel mét Blue Sky moest gaan ophalen, ,,want vind maar eens een taxi of hondenopvang in Bergen op Zoom rond tien uur 's avonds." Dat hij vier keer meer had gedronken dan toegestaan en niet meer mocht rijden, ging op dat moment niet door zijn hoofd.

En dus bond hij Blue Sky in een tuigje en dacht hem vast te maken aan zijn lichaam. Toen stapte hij op de trike en begon de rit. Hij zou daarbij twee keer worden klemgereden door auto's, die de puppy achter de trike meegesleurd zagen worden. Ze probeerden hem te bevrijden, maar De C. dacht dat ze de puppy van hem probeerden af te pakken. ,,Dat wilde ik koste wat kost voorkomen."

Blinde paniek

,,In vier jaar tijd heb ik al mijn vrienden in het dorp verloren. Ze mogen me niet of zo." Blue Sky is volgens De C. het enige levende wezen dat hij nog heeft. Hij probeerde tijdens de rit ervoor te zorgen dat die niet afgepakt zou worden. ,,In blinde paniek scheurde ik weg nadat ik was klemgereden." Dat de puppy toen van zijn trike viel, zegt hij niet te hebben gemerkt. Maar toen hij de tweede keer werd klemgereden, moet hij het hebben geweten. Pieter Spieringhs heeft de puppy proberen los te maken in Bergen op Zoom, maar dat lukte niet in de 20 seconden die hij daarvoor had. Want De C. scheurde weg voor de mensen die zijn puppy probeerden te redden.

,,Maar hij kan wel 50 kilometer per uur rennen", zegt hij. Dat dit niet zo was, blijkt wel uit zijn herinnering van het moment dat hij door de politie werd aangehouden. Hij pakte de puppy en legde hem op zijn schoot. ,,Hij was heel rustig en piepte niet." Zijn kleren rond zijn schoot kwamen vol met bloed te zitten, van de pootjes die over het wegdek waren geschaafd.

Doodsbedreigingen

Het verhaal in BN DeStem zorgde voor veel ophef. Het was niet bekend bij de redactie om wie het ging ten tijde van schrijven op 7 mei. Maar mensen uit zijn dorp wisten het meteen. Hij heeft zo'n vijf doodsbedreigingen gekregen, zegt De C. De luifels voor zijn ramen zijn vernield en hij zit de hele dag binnen. ,,Ik wil wel weg, maar kan nergens naartoe."

De C. zegt de woede te begrijpen. Ook zegt hij spijt te hebben van de beslissing om onder invloed van alcohol op de trike te stappen, met zijn puppy, om zijn vergeten huissleutel op te gaan halen. Graag zou hij zijn puppy terugkrijgen, daar is hij nu mee bezig met zijn advocaat. Hij heeft goede hoop dat dit lukt. Of dit ook echt zo zal gaan, moet de rechter beslissen.

De puppy maakt het naar omstandigheden goed en is bij een geheim adres ondergebracht.