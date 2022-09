Duizenden Curio-studenten moeten diploma controleren op echtheidskenmerken

Alle betrokken 3.500 vmbo- en mbo-studenten hebben bericht gehad met de uitleg hoe ze hun documenten kunnen controleren. Tussen 26 september en 21 oktober kunnen ze verkeerd geprinte waardepapieren omruilen.



Tijdens een recente kwaliteitscheck is Curio gestuit op de missende kenmerken. De oorzaak zat in de wisseling van drukwerkleverancier. ,,We vinden het vervelend dat dit is gebeurd, maar zijn ook blij dat we het snel hebben ontdekt.