Eefje de Visser headliner bij PopMonument Bergen op Zoom 2022: ‘Ze stond hoog op ons verlanglijstje’

,,Ze stond al lang hoog op ons verlanglijstje", zegt festivalcoördinator Joep Gudde. Nu speelt ze 10 september met haar band in poppodium Gebouw-T. De Visser heeft vier albums gemaakt, waarvan Bitterzoet bekroond is met meerdere prijzen waaronder een Edison. Vrijdag 15 april wordt de nieuwe EP ‘Blauwe regen’ gelanceerd met daarop de single ‘Startschot’.

Ouderwetse editie

Meer namen van het programma en deelnemende monumenten volgen de komende tijd. ,,We gaan uit van tien tot twaalf historische plekken waar optredens zijn.” Gudde zet in op enkele nieuwe locaties maar ook op oude vertrouwde plekken zoals De Maagd, de bibliotheek en Het Provoosthuis.

Na twee corona-edities van PopMonument met minder locaties, minder bezoekers en verplichte zitplaatsen kijkt de organisatie erg uit naar een ‘ouderwetse editie’ van het festival. ,,We hebben twee jaar in beperkingen moeten denken en dat wil je niet. Nu kunnen we weer bieden wat de mensen willen.”

Rust

Wel komt er meer rust in het programma. Festivalbezoekers hadden te veel keuzestress. ,,Dat is wat we als feedback kregen. Het gevoel dat ze iets misten als ze kozen voor een bepaalde artiest. Nu laten we sommige artiesten bijvoorbeeld twee keer optreden.” Het blijft volgens Gudde mogelijk om zeven tot acht artiesten te zien optreden op een avond. ,,Festival staat ook voor keuzevrijheid.”

PopMonument is in 2014 ontstaan in Bergen op Zoom, maar sinds 2019 landt het ook in andere monumentale steden als Breda en Willemstad. Dit jaar breidt het festival verder uit met grote edities in Veere en Middelburg op 15 en 16 juli.

Kaarten

Kaarten voor PopMonument Bergen op Zoom op 10 september zijn vanaf heden voor 35 euro te koop via popmonument.nl.

Volledig scherm PopMonument in coronatijd. Minder bezoekers en allemaal met vaste zitplaatsen. Ruben Block kreeg met zijn band de stoelen wel in beweging in Gebouw-T. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer