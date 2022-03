Een gemiste kans tot verbroedering

Camping Mattenburg in beeld voor opvang Oekraïense vluchtelin­gen

STEENBERGEN - Camping Mattenburg in Nieuw-Vossemeer is een van de locaties waar de gemeente Steenbergen een deel van de 75 Oekraïense gezinnen wil opvangen. ,,De buitendienst is aan de slag op het terrein.”

17 maart