Een luxeprobleem: te veel deelnemers én sponsoren voor de jongensteams van de Kleine Tour

Zoals verwacht was het deelnemersveld, met uitzondering bij de meisjes, snel volgeboekt. Aan het wielerevenement, dat dit jaar plaatsheeft van maandag 22 tot en met zaterdag 27 augustus, kunnen alleen kinderen meedoen uit de gemeente Steenbergen.

Zoals al jaren gebruikelijk doen er dit jaar weer tien jongensteams en naar verwachting acht meisjesteams aan mee. Elk team bestaat uit twaalf rennertjes in de leeftijd 8 tot en met 14 jaar. Het streven van de organisatie is om voor Pasen iedereen te laten weten of ze mee kunnen doen en in welke ploeg ze ingedeeld zijn.

,,We hebben een luxeprobleem”, zei René Baarendse van de Stichting Kleine Tour. ,,We hebben bij de jongens een overschot aan deelnemers en aan sponsoren die ook uit de gemeente Steenbergen moeten komen. Ze staan allemaal op een wachtlijst. Meisjes kunnen zich nog steeds aanmelden.”

De Kleine Tour is dit jaar toe aan de 52ste editie. Het is een kinderfietsvakantie die wordt gehouden in en rond Steenbergen. De kinderen hebben dagelijks een wedstrijdonderdeel en een etappe door West-Brabant van 50 tot 60 kilometer. Er gaat ook een etappe richting Zeeland en een stukje door België. Wie dit jaar de rondemiss is, is nog niet bekend. De verkiezing is op 22 mei.

Individueel en in ploeg

Er wordt gereden voor een individueel klassement en voor een ploegenklassement. Baarendse: ,,De leider in het algemeen klassement rijdt in de gele trui. De renner die de grootste stijging maakt in het klassement rijdt in de witte trui. De meest gemiddelde renner krijgt de blauwe trui. De ploegleidersauto van het team dat leider is in het ploegenklassement rijdt met een schildje.”