Eén op de drie huizen in Bergen op Zoom aangemerkt als energiezuinig

Veel belangstel­ling voor Driehoeven III, vooral van Woensd­recht­se bedrijven

OSSENDRECHT - Er is volop belangstelling voor het bedrijventerrein Driehoeven III in Ossendrecht. De Woensdrechtse wethouder Rainier Schuurbiers zegt dat er al een groot aantal bedrijven zijn, die zich in hebben geschreven om zich te gaan vestigen op het nieuw aan te leggen bedrijventerrein Driehoeven III.