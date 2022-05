Eerste exemplaren ‘Eer en Glorie’ door Piet van de Watering overhandigd in Antonius van Padua kerk in Lepelstraat

Terug naar de jaren ‘80: Flarden van Hades een van beste toneelpro­duc­ties afgelopen jaren

Het psychiatrisch ziekenhuis in de voorstelling Flarden van Hades van Theatergroep Honger is een metafoor voor de problemen in onze actuele wereld. Daar ontkomt de toeschouwer niet aan. Het publiek bevindt in het fraaie decor van Gallery Lukisan dat zich uitstekend leent voor deze productie, die gebaseerd is op Een soort Hades van de Zweedse auteur Lars Norén.

15 mei