Eeuwenoude gevelsteen gered van sloop: ‘Hopen dat-ie een plekje krijgt in nieuwbouw ’t Ketrientje’

De steen, die uit vijf stukken bestaat, krijgt voorlopig een plek in de kapel en is tijdens Open Monumentendag op 10 september van 10.00 uur tot 17.00 uur te bezichtigen. ,,De gevelsteen is altijd belangrijk geweest voor de zusters Franciscanessen in Bergen op Zoom”, zegt diaken Jan Foesenek namens het bestuur van de congregatie. ,,We hopen dat de gerestaureerde gevelsteen uiteindelijk een plekje krijgt in de nieuwbouw van zorgorganisatie tanteLouise.”