Elf verstekelingen gevonden in vrachtwagen in Brabant, chauffeur opgepakt

Recreatie­bad De Schelp dicht vanwege hoge chloorwaar­de, sportbad wel open

1 maart BERGEN OP ZOOM - Het recreatiebad De Schelp in Bergen op Zoom is zondagochtend opnieuw gesloten, omdat het chloorgehalte in het water te hoog bleek. Het sportbad is wel open. Het recreatiebadbad blijft zondag de gehele dag dicht, meldde een gemeentewoordvoerder aan het begin van de middag. Maandag wordt opnieuw bekeken of het weer open kan.