Er is de komende tijd veel te doen in De Heen

Intocht Sinterklaas

Op 12 November om 14.15 uur komt Sinterklaas aan in de haven van De Heen. Na zijn rondje door het dorp is er een groot Sinterklaasfeest in De Stelle met het pietenspel: De Gestreste Hoofdpiet. Door gestegen prijzen is een eigen bijdrage van €4,- per kind voor een cadeautje noodzakelijk. Dit bedrag dient, o.v.v. naam, leeftijd, geslacht van het kind, voor 30 oktober te zijn overgemaakt op bankrekening NL36RABO0347159206.

Dan is er ook nog een bingo op 26 november vanaf 19.00 uur in De Stelle. Kosten €15,- voor tien ronden.