Er komt een appelboom voor élke baby die dit jaar in Bergen op Zoom geboren wordt

BERGEN OP ZOOM - Elke baby die in Bergen op Zoom geboren wordt krijgt zijn of haar eigen appelboompje: dat was het idee van de projectgroep De Eetbare stad voor 2022. Zaterdag zijn de eerste babyboompjes geplant in het Amaliapark.

Helaas komen er op deze tamelijk gure lenteochtend slechts een handjevol ouders naar de speeltuin. Daar staan Jolande Vermaas, Els Roepers, Liesbeth Rumpt, Addy van Kempen, Sanne Feenstra en Hanneke van Andel van de Eetbare Stad de hele ochtend klaar met sapjes, koffie en allerlei lekkers voor de kinderen.

De Eetbare Stad is op initiatief van de gemeente opgezet. Het gaat om een vorm van burgerparticipatie om de biodiversiteit in Bergen op Zoom te bevorderen. Er moet meer groen in de stad komen en vooral meer eetbaar groen.

Sociale verbinding

De enthousiaste groep vrouwen wil elk jaar een nieuw plan bedenken om dat te realiseren, samen met bewoners en organisaties. De appelboompjes voor baby’s is het eerste project. ,,Het planten, beleven en eten uit de stadsnatuur zetten we in als een sociale verbinding tussen bewoners in de wijk”, meldt de groep op de website. Zo hoopt ze de bewustwording over klimaatveranderingen te stimuleren. ‘Door out of the box te denken, dagen we de gemeente uit om een faciliterende rol hierin te spelen.’

De vrouwen brengen de boompjes zelf bij de kersverse ouders langs. Die mogen zelf kiezen wat ze ermee doe: in de eigen tuin of in de appelboomgaard bij de speeltuin in het Máximapark. ,,Van de week heb ik mijn eerste beschuit met muisjes op’’, lacht Jolande Vermaas. En Els Roepers werd bij een voordeur begroet door een vader met baby, vertelt ze opgetogen.

Appeltijd

De matige opkomst kan hun niet deren. Jolande Vermaas: ,,In september organiseren we een groot feest, hier in de appelboomgaard in het Amaliapark. Dan is het appeltijd en zorgen we ervoor dat er veel meer mensen aanwezig zijn.’’

Volledig scherm Alle nieuwgeborenen in Bergen op Zoom krijgen een boompje cadeau die ze in de eigen tuin mogen planten. Maar als daar geen plek is zijn er in Bergen op Zoom enkele plekken voor die bomen gereserveerd. © Pix4Profs/Marina Popova