Erepenning Steenbergen voor Han Leune en Frans van Eekelen: ‘Zij schreven de geschiedenis van de stad’

De uitreiking in het gemeentehuis aan de totaal verraste geschiedschrijvers was alweer een bijzonder moment in het lopende jubileumjaar rond het 750-jarig bestaan van Steenbergen.

Juist in het jaar waarin de stadshistorie wordt gevierd, is het belangrijk om de twee oud-inwoners te eren voor hun verdiensten, aldus het gemeentebestuur. Schrijven over geschiedenis is één, maar zorgen dat die historie bekend raakt onder een breed publiek is twee. Leune en Van Eekelen slaagden daarin met vlag en wimpel.

IJzersterke band

Frans van Eekelen (1948), geboren en getogen in Steenbergen, ging pas na zijn pensionering geschiedenis studeren en stortte zich daarna op de historie van zijn stad. Hoewel hij al vele jaren in Rotterdam woont, bleef zijn band met Steenbergen ijzersterk.

Dat leidde in 2014 tot zijn boek ‘De Vloek van de Zeemeerminnen’, gevolgd door ’Een verdeelde stad/Verzet in Steenbergen 1940-1945’, verschenen in 2019. Vervolgens gaf hij zijn ziel en zaligheid aan de totstandkoming van het dikke Jubileumboek dat eind vorig jaar verscheen ter gelegenheid van 750 jaar Steenbergen en 25 jaar één gemeente.

Zonder de inbreng van Van Eekelen zou het onmogelijk zijn geweest de geschiedenis van alle kernen over de periode 1272-1953 te verenigen en te vereeuwigen, aldus burgemeester Van den Belt. Gedurende dit jubileumjaar verzorgt Van Eekelen ook nog diverse lezingen.

Han Leune (1945) werd geboren in Sint Philipsland, maar groeide op in Steenbergen en woont sinds 1979 in Capelle aan den IJssel. Bijna veertig jaar lang was hij als hoogleraar en plaatsvervangend rector magnificus bij promotieplechtigheden. Hij werd al eerder benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau en onderscheiden met de Ad Fontespenning van de Erasmus Universiteit. Er is zelfs een penning die zijn naam draagt.

‘Van onschatbare waarde’

Daar is woensdag de Erepenning van Steenbergen aan toegevoegd omdat Leune op vrijwillige basis uitgebreid wetenschappelijk onderzoek deed naar de geschiedenis van Steenbergen. Hieruit zijn tientallen publicaties, boeken en lezingen voortgekomen. Die zijn ‘van onschatbare waarde’, vindt de gemeente.