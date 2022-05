Evenementenbedrijf JMT Dinteloord herrijst uit corona-as: verhuizing naar Agro Food Cluster

Bewoners SDW verhuizen van landgoed Vrederust naar Lambertij­nen­hof

BERGEN OP ZOOM/HALSTEREN - Negen bewoners van woonlocatie de Schans, van zorginstelling SDW die nu op landgoed Vrederust in Halsteren wonen, verhuizen in juni naar een nieuwe stek op Lambertijnenhof in Bergen op Zoom.

30 april