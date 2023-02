Ezra Booi doet voor het eerst mee aan ’t Berregs Diktee en finisht op 28 fouten: ‘Ik had erger verwacht’

Het waterschap vangt minder knagende dikkerdjes (en dat is goed nieuws voor onze dijken)

Muskusratten zien er best lief uit. Met hun bolle wangen en nerveuze bewegingen wekken ze snel sympathie op. Maar één zo’n beestje kan wel twaalf of dertien kruiwagens grond per jaar afgraven, soms met nare gevolgen.

