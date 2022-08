Fietsers vallen in gevaarlijke gladde bocht: Bergen op Zoom laat wegdek ruwer maken

Zelf viel hij vorig jaar september met zijn tweewieler op die plek en was hij vervolgens zes maanden uit de roulatie. Hij diende een schadeclaim in bij de gemeente omdat volgens hem het fietspad precies in die bocht gemeen glad is. Vooral als het een beetje heeft geregend. ,,Miezer is al genoeg. Dan is het spek- en spekglad.”