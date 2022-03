Fietsster (57) uit gemeente Steenbergen komt om het leven na botsing met auto in Bergen op Zoom

Seksuele voorlich­ting aan kinderen op basis­school; ouders staan vaak niet te springen

Roder dan rood werden de kinderen van groep 7-8 op De Nieuwe Veste in Steenbergen toen juf Sanne de Boeck aankondigde waar ze het deze week over gingen hebben: lentekriebels. In De Week van de Lentekriebels krijgen basisschoolkinderen relationele en seksuele voorlichting. ,,Hoe vaker je het erover hebt, hoe normaler het wordt.”

