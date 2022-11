Financiële steun voor hertenkamp in Putte

Tot 2016 was het beheer in handen van de gemeente Woensdrecht, maar die stopte daarmee vanwege bezuinigingen. Hierdoor dreigde het altijd druk bezochte hertenkamp te verdwijnen. Hierna nam Zorgboerderij de Leemberg het beheer over, maar is daar inmiddels mee gestopt. Het DPP heeft in 2020 het beheer overgenomen, omdat de Putse gemeenschap vindt dat het hertenkamp een Putse trekpleister is en niet mag verdwijnen.