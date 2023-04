Flinke brand bij manege in Bergen op Zoom: ‘We stonden te kijken, het was een grote vlammenzee’

Personeel Fokker Elmo staakt nu zelfs twee dagen op rij voor gelijke regeling: ‘Zij verdienen respect’

HOOGERHEIDE - De dreiging hing al in de lucht en wordt nu concreet: personeel van Fokker Elmo in Hoogerheide houdt donderdag en vrijdag een 48-uursstaking om net zo'n ‘verhuisbonus’ af te dwingen als collega's in Helmond.