Flinke schade aan camper na ongeluk op de A4 bij Bergen op Zoom

Brabants bezwaar legt miljarden­pro­ject in Antwerpse haven lam

Vlaanderen is in rep en roer door het vergunningendrama rond Project One, een nieuwe plasticfabriek in Antwerpen. De schrik zit er goed in. Is nu de aanleg van een groot nieuw containerdok bij Doel in gevaar? Een plan dat ook West-Brabant raakt.