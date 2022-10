Fokker Elmo wimpelt signalen over vertraging bij verhuizing naar Papendrecht af: ‘Bij ons niet bekend’

Trainen voor nieuwe rolschaats­show SEO: ‘We vieren feest’

In MFC Kloosterhof in Hoogerheide wordt deze week met man en macht gewerkt om alles in orde te brengen voor de rolschaatsshow van SEO die komend weekend wordt gehouden. In een van de ruimtes zijn 120 rolschaatsers aan het trainen voor de show.

26 oktober