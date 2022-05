Foodstoet in Bergen op Zoom: een feest met een gouden randje

BERGEN OP ZOOM - ,,De zon schijnt, het is druk, er is muziek, lekker eten, drankjes. Wat wil je nog meer?” Jeroen van Wijk, medeorganisator, is dik tevreden over deze onverwachte editie van de Foodstoet. Je kon er dit weekend over de koppen lopen.

Een zitplaats om je gerechtje even rustig op te eten? Dan moest je tijdens de Foodstoet wel heel veel geluk hebben. Het was vooral zaterdag en zondag megadruk. ,,We moeten drank halen bij Albert Heijn, want er is al heel veel op”, lachte Van Wijk rond 16.30 uur zondagavond.

Onverwacht naar Bergen op Zoom

Het foodtruckfestival in stadspark Kiek in de Pot stond niet gepland. Eigenlijk zouden de foodtrucks afgelopen weekend in Breda staan, maar de organisatie kreeg woensdag te horen dat het niet door kon gaan. In allerijl werd een plekje in Bergen op Zoom geregeld. ,,Alle lof voor de gemeente”, zegt Van Wijk. ,,Die hebben zo snel alles in gang gezet.” Ook het opzetten ging in razend tempo. ,,Ik denk dat we in 36 uur alles opgebouwd hebben. Met dank aan ons enthousiaste team en heel veel vrijwilligers.”

De verrassingseditie is iets kleiner dan het festival dat anders altijd in september wordt gehouden. Maar qua gezelligheid doet het er niet voor onder: het is druk, er spelen bands en voor kinderen is er allerlei vermaak. Wim van Elst staat voor de Italiaanse foodtruck op zijn pizza te wachten. ,,Een geweldig evenement”, vindt hij. ,,Dit is het eerste evenement waar ik sinds corona bij ben. En dan met dit mooie weer en zoveel volk, dat kan gewoon niet stuk. Het is echt een dag met een gouden randje.”

Volledig scherm Foodstoet in Bergen op Zoom. © Pix4profs/Iman Fase

Nergens zo goed als ik Bergen op Zoom

Maikel Aarts van foodtruck Burgers kan het amper bijhouden. ,,We draaien supergoed. Mijn compagnon zag er geen heil in, maar ik ken de organisatie en had er alle vertrouwen in. En terecht, dat blijkt. Ik heb hier ook al eens op een wintereditie gestaan. Nog nooit heb ik ergens een goede wintereditie meegemaakt, alleen hier in Bergen op Zoom.”

De organisatie blikt tevreden terug op het evenement. ,,Fantastisch hoe de Bergenaren het hebben opgepakt”, vindt Van Wijk. ,,Ons bericht op facebook is ruim 150 keer gedeeld en kijk maar eens hoe druk en gezellig het nu is. Daar zijn we echt heel blij mee.”

