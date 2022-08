Foute datum, kermis in Huijbergen gaat niet door: ‘Helaas, de exploitant heeft zich een weekje vergist’

‘Bergen op Zoom zonder Krabben­foor is als Bergen zonder Zoom’

BERGEN OP ZOOM - Trots. Kees van Male, voorzitter van ondernemersvereniging Sterck, is supertrots. Op alle vrijwilligers die een Krabbenfoor tóch mogelijk gemaakt hebben. ,,Wie had nou een paar maanden geleden gedacht dat dit mogelijk zou zijn”, glundert hij. ,,In drie maanden tijd hebben we een compleet evenement neergezet.”

28 juli