Franse mannen op A4 aangehouden met 40.000 euro verstopt in auto

Steenber­gen laat zich graag uitdagen door haar inwoners als het gaat om leefbaar­heid

3 december STEENBERGEN - De gemeente Steenbergen wil uitgedaagd worden door haar inwoners. Als die denken dat ze het groenbeheer sneller en efficiënter kunnen onderhouden dan de gemeente, dan mogen ze dat bewijzen. Met het project Right to Challenge kunnen inwoners straks taken van de gemeente overnemen.