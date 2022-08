Frustratie over bekladding van viaduct in Steenbergen is groot: ‘Speur daders actief op’

Lambers heeft zich mateloos geërgerd aan de graffiti die eerder deze maand illegaal op het viaduct tussen Welberg en Steenbergen is gespoten. ,,Het gaat hier niet om een elektriciteitskastje.’’ Op het viaduct is een tekening van klaprozen aangebracht: een eerbetoon aan de militairen en burgers van het dorp die omkwamen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ook is het een ode aan de vrijheid.

Grote vraagtekens

Lambers heeft bij het college een lijst met vragen ingediend over de kwestie. Ook de bekladde bunkers langs de A4 stelt hij in dat schrijven aan de orde. Lambers heeft grote vraagtekens bij de door de gemeente betaalde cursus graffitispuiten die wordt uitgevoerd door WijZijn Traverse Groep. ,,Het moet afgelopen zijn met het gekladder en gerommel in onze gemeente.’’

Regiomanager Miranda van Geel van WijZijn betreurt de illegale graffiti. ,,Met jongeren zijn we over dit onderwerp in gesprek. Ons doel is vooral om te laten zien hoe het wel moet en wat wel kan. Het graffitikunstwerk op het jeugdhonk is er een mooi voorbeeld van.” Van Geel betwijfeld of de ‘tag’ in Welberg afkomstig is van een van de bij WijZijn bekende jongeren. ,,Gezien de professionaliteit lijkt me dat niet aannemelijk.’’