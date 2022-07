Gedecoreerde Aad Meijburg zette zich breed in voor zijn watersportvereniging

Hij dirigeert een dameskoor, is voorzitter van een schipperskoor en was voorzitter van de Berkenwoudse Hengelsportvereniging. Hij dacht naar het afscheid van zijn tweede periode als voorzitter van Watersportvereniging IJsselmonde te gaan, maar werd verrast met een lintje in het Steenbergse gemeentehuis.

U bent heel lang voorzitter van de van de watersportvereniging geweest.

,,Ik was al eerder, na dertig jaar, afgezwaaid. Corona had negatieve effecten op een nieuw bestuur. Praten via appjes en mail werkte niet. In een vereniging is iedereen de baas en is het soms moeilijk vast te stellen wie wat gaat doen. Ik werd gevraagd om weer even voorzitter te zijn. Dat heb ik anderhalf jaar gedaan. Nu men fysiek kan vergaderen, draait het weer.’’

Heeft u in uw eerste periode als voorzitter veel kunnen bereiken?

,,Ja, er liggen meer dan tweehonderd boten in de haven en er zijn vijfhonderd leden. Een mooie haven met nieuw infra, asfaltpaden, steigers, een parkeerplaats en een winterberging. Er waren ook moeilijke tijden. De haven was in tien tot twintig jaar verzand met zwaar vervuild slib. Dat hadden wij niet veroorzaakt, maar na veel onderhandelen bleken we toch onderhoudsplichtig. De zes ton die het kostte kunnen we als leden in kleine stukjes betalen.”

U bent ook actief lid van de Koninklijke Nederlandsche Motorboot Club.

,,Met vrienden en kennissen maken we toertochten. We gaan heel Europa door, bijvoorbeeld over Rijn en Moezel. Je bezoekt onderweg een bierbrouwerij of een glasblazerij. We gaan met twaalf boten naar Maastricht om naar André Rieu te kijken. Naast varen is het ook een manier van leven. Onderhoud, motorkennis, elektra; de basiskennis opdoen voor als je onderweg problemen hebt.’’

U zingt in een schipperskoor en een shantykoor en u dirigeert een dameskoor.

,,Ik ben voorzitter en zing in het Schipperskoor van de Motorboot Club. Optreden doen we onder andere voor de Zonnebloem en verzorgingshuizen, we komen tot in België. Bij Watersportvereniging IJsselmonde zing ik in het shantykoor, dat is meer een sociaal gebeuren. Het hoeft niet perfect of elke noot raak te zijn. De dames van de watersportvereniging besloten zelf een koor, de Waterladies, op te richten en daar ben ik dirigent van. Ze zingen gevarieerde nummers en zijn heel enthousiast. Ook dat is een sociaal gebeuren waar je de lat niet te hoog legt.’’