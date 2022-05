Gedecoreerde Corrie is heel actief bij de kerk: ‘Ik geloof erg in verbinding en ontmoeting’

Nieuwbouw islamiti­sche basis­school El Feth loopt forse vertraging op: ‘Gebouw had klaar moeten zijn’

BERGEN OP ZOOM - De langgekoesterde uitbreiding van islamitische basisschool El Feth in de wijk Gageldonk-West in Bergen op Zoom heeft forse vertraging opgelopen. De nieuwbouw had deze zomer klaar moeten zijn. Maar dat is bij lange na niet gelukt. ,,De palen zitten net in de grond.”

27 mei