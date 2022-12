Geen opzet bij dood van Lara Sint Jago, hof spreekt man vrij van doodslag: ‘Wel roekeloos gehandeld’

Algemeen crisis­fonds in Steenber­gen uitgesteld: ‘Eerst bepalen wat een crisis is’

STEENBERGEN - Dat er snel een algemeen crisisfonds nodig is, daar zijn de Steenbergse partijen het over eens. Toch komt die er deze maand nog niet. Een voorstel van de gemeente was te onduidelijk en de raad sommeerde het college haar huiswerk eerst goed te doen.

7 december