Geen waterpret in Binnenschelde en aan Parade; fonteinen weigeren dienst door technisch defect

Onderscheiden ‘Ik ben nog steeds heel gelukkig met mijn priester­schap’

Pater Bertus van Schaik (87) is dankbaar dat hij nog iedere dag in de heilige mis mag voorgaan en heeft zich vanaf zijn priesterwijding in 1964 ingezet voor de ziekenzorg en gaf godsdienstles op scholen.

14 juli