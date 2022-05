Gemeente sluit loods in Steenbergen na vondst cocaïnewasserij

Grote hoeveel­heid namaakpar­fum gevonden in opslagbox in Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - In Bergen op Zoom is een grote hoeveelheid vermoedelijk namaakparfum aangetroffen. Dat gebeurde maandag bij een preventieve controle van de boxen op drie opslaglocaties. Het spul lag in één box.

24 mei