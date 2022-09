Gemeente Steenbergen leent 4 ton uit voor een zonnepark in Nieuw-Vossemeer

Vluchtelin­gen verruilen Stoelemat voor voormalige kunststof­fa­briek ‘Van Niftrik’ in Putte

PUTTE/BERGEN OP ZOOM – De 85 vluchtelingen die sinds begin deze maand in de Stoelemat in Bergen op Zoom verblijven, verkassen donderdag 6 oktober naar de voormalige kunststoffabriek ‘Van Niftrik’ in Putte. Omwonenden zijn geïnformeerd.

27 september