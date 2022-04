Gemeenten in West-Brabant schieten leefgeld alvast voor: ‘Zo krijgen vluchtelingen weer regie over hun leven’

Het Rijk is nog druk bezig met de leefgeldregeling, die is waarschijnlijk over enkele weken klaar. Vluchtelingen in een gemeentelijke opvang krijgen een bedrag van 60 euro per persoon per week voor eten en persoonlijke uitgaven. Worden ze opgevangen door een gastgezin dan krijgen ze een aanvulling, tussen de 75 en 125 euro per week. Normaal gesproken krijgen vluchtelingen leefgeld via het COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers), zegt Evita Bloemheuvel van Vluchtelingenwerk Nederland. ,,Dan wordt er pas uitbetaald als de asielaanvraag loopt en dat kan weleens maanden duren. Voor Oekraïners is een uitzondering gemaakt.”