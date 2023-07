Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Bergen op Zoom vandaag

reportage Eigenaar snackbar schudt z’n hoofd, eigen bakje voor de friet is geen goed idee: ‘Dit werkt zo niet’

BERGEN OP ZOOM/BREDA - Wie eten of drinken wil afhalen, moet voortaan een toeslag betalen voor het wegwerpplastic waar het in zit. Of zelf een bakje meenemen. Verslaggever Fee Buurmans neemt haar eigen koffiekop en pannetje mee om te zien hoe dat gaat.