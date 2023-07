indebuurt.nl Helaas: The Foodystore in Bergen op Zoom sluit haar deuren

Liefhebbers van olijfolie, kleurrijke serviezen en wijn opgelet. De winkel van The Foodystore in de Fortuinstraat in Bergen op Zoom sluit eind dit jaar haar deuren. “We hebben hier heel lang over nagedacht”, aldus bedrijfsleider Fleur Verloo.