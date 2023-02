Gespot bij NOS: de grootste jeugddweilband van 't Krabbegat

met video Hoe Rob (38) na een paar biertjes op de spoedeisen­de hulp terecht­komt: ‘Nog een dag? Nee, mij niet meer gezien’

BERGEN OP ZOOM - Daar ligt hij dan. Plots in een ziekenhuisbed. Met een dikke kaak en schrammen op zijn gezicht. Wat er is gebeurd? De 38-jarige Rob uit Roosendaal heeft geen idee. Hij is zaterdagavond niet de enige carnavalsvierder, blijkt op de spoedeisende hulp (SEH) van Bravis in Bergen op Zoom.