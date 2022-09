GGD West-Brabant zet vanaf maandag 19 september weer coronaprik

Nog altijd veel vragen bij het nieuwe station van Tennet in Halsteren: ‘Die burgerpar­ti­ci­pa­tie is een farce’

HALSTEREN - De Dorpsraad van Halsteren heeft nog altijd grote vraagtekens over de gang van zaken rond het hoogspanningsstation van Tennet dat aan de Noorder Kreekweg moet komen. Volgens voorzitter Eugène van den Eijnden is de toewijzing van die locatie nog geen gelopen koers. ,,Het is de vraag of de gemeenteraad zijn besluit op juiste gronden heeft genomen.”

