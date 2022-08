Gifgroene deelscooters en e-bikes van Go Sharing nu ook in Bergen op Zoom beschikbaar

BERGEN OP ZOOM - De eerste gifgroene elektrische deelscooters en -fietsen zijn neergezet in de gemeente Bergen op Zoom. In totaal plaatst GO Sharing honderd scooters en vijftig fietsen in de Markiezenstad.

,,Het is een duurzaam alternatief voor autoritten in onze gemeente en van en naar onze buurgemeenten”, zegt wethouder Hans-Peter Verroen. Bovendien kan het deelvervoer de druk op parkeerplaatsen en files in het centrum tijdens spitsuren wegnemen.

Toeristen en recreanten

De scooters en e-bikes zijn 24/7 beschikbaar. ,,We richten ons dus ook zeker op toeristen en recreanten. Voor hen is het een goede manier om de omgeving te ontdekken. Een win-winsituatie, want hierdoor ligt zowel het centrum als het buitengebied ineens binnen handbereik. En de scooter en de fiets zijn aangename vervoersmiddelen voor bezoekers; gebruiksvriendelijk, duurzaam en snel.”

Quote De deelscoo­ters moeten wel goed worden geparkeerd, daar gaat Handhaving op letten Hans-Peter Verroen, wethouder Bergen op ZOom

In het centrum mogen de scooters overigens niet gestald worden. Daar geldt een bromfietsverbod, net als aan De Boulevard. Verder hebben de deelvoertuigen geen vaste plek. Dat betekent dat je altijd wel ergens een deelscooter of deelfiets tegenkomt, die je kunt gebruiken. ,,Uiteraard moeten deze wel, net als normale scooters en fietsers, juist geparkeerd worden. De afdeling Handhaving gaat hier op letten”, stelt Verroen. Meldingen, klachten en eventuele boetes worden door GO Sharing afgehandeld.

Eenvoudig in gebruik

Het gebruik van de scooters en e-bikes is eenvoudig. Via een app op je smartphone kun je de voertuigen terugvinden en reserveren. Je betaalt een starttarief en vervolgens 30 cent per minuut. Het is mogelijk om de scooter of e-bike in de parkeerstand te zetten, zodat het voertuig tot je beschikking blijft. Medewerkers van GO Sharing vervangen de accu’s als ze bijna leeg zijn.

De samenwerking met GO Sharing is voor twee jaar. Uiterlijk in april 2024 beslist de gemeente of het een vervolg krijgt. Roosendaal is vorige maand ook gestart met deelvoertuigen van GO Sharing. Ook in Breda rijden ze al rond.