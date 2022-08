Graan op de weg: auto knalt tegen boom op Halsterseweg in Steenbergen

Het graan op de weg zorgde voor gladheid. Een automobilist raakte daardoor rond 11.30 uur de macht over het stuur kwijt en botste met zijn auto tegen een boom. De bestuurder kwam daarna op het fietspad aan de andere kant van de weg tot stilstand. De automobilist is nagekeken door ambulancepersoneel. Het is niet bekend of het slachtoffer gewond is geraakt. De Halsterseweg werd enige tijd afgesloten om het graan op te ruimen.