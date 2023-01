Gròòt Berregs Diktee gaat na drie jaar afwezigheid weer als vanouds door in ’t Zwijnshoofd

De deelnemers hoeven het niet meer van een lange adem te hebben. Er is niet zoals in voorgaande edities één groot dictee, maar gekozen is voor vijf vaste onderdelen in een avondvullend programma. ,,We beginnen met ‘t opwermertje”, vertelt Brigit Bakx van het organiserende De Berrege Kamer. ,,Een tekst vol met fouten. Aan de deelnemers de vraag ze te vinden. Aan de hand daarvan leggen we kort de dialectregels uit.”