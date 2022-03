Hans (66) is gek op flessenscheepjes en kan je er alles over vertellen

,,De oudst bekende miniaturen in flessen stammen uit de achttiende eeuw”, vertelt De Haan. ,,Het oudste exemplaar komt uit Engeland en werd gemaakt in 1709. Het oudst bekende schip in een fles is een model uit 1784, gemaakt in Italië.”



Op zijn werktafel ligt de nachtmerrie van elke flessenscheepjesbouwer: een gebroken fles. ,,Die ben ik aan het restaureren”, vertelt De Haan. De flessenscheepjesbouwerij is een echte niche-hobby. Gereedschap dat nodig is om door de smalle flessenhalsopening bij de miniaturen te komen, maken de hobbyisten zelf, of komen – bijvoorbeeld – uit de medische wereld.