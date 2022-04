Haringvlietbrug in zomer 2023 dicht voor wegverkeer en hele jaar voor scheepvaart

Volgens Rijkswaterstaat kan de Haringvlietbrug in 2023 niet meer veilig worden bediend en is renovatie onafwendbaar. Alleen schepen lager dan dertien meter kunnen vanaf volgend jaar nog onder de brug door varen. De hoge scheepvaart moet in die periode omvaren via Het Spui, Oude Maas en Dordtse Kil of via de Noordzee.