Harmonie Volharding viert 75-jarig bestaan met havenconcert

Het schoolorkest speelt Happy Birthday voor de jarige harmonie, en Dragonfire , een muziekstuk voor beginnende muzikanten. Daarna brengen ze individueel of als duo nummers, waarbij Vader Jacob en Ik zag twee beren populair zijn. Voor het muziekonderwijs door Volharding op de drie basisscholen overhandigde wethouder Nadir Baali de ‘Méér Muziek in de Klas Lokaal’ bokaal.

‘Bad Guy’ en ‘Billie Jean’

Enkele kinderen uit het schoolorkest spelen ook in het opleidingsorkest. Na ongeveer twee jaar stroom je vanuit daar door naar het harmonieorkest. Het opleidingsorkest, met leden in de leeftijd van 9 tot 66 jaar, bracht nummers als Bad Guy , Billie Jean en het Eftelinglied Jokie en Jet .

In het harmonieorkest worden vijf muzikanten die vijf jaar lid zijn in het zonnetje gezet. Leora Traets komt ook even in het middelpunt, zij is ruim 25 jaar lid. Ze begon al 8-jarige op de blokfluit, ging daarna klarinet spellen en is nu ook de concertmeester. De wethouder speldde Treats de jubileumspeld op.