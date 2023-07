Met video Overval­lers slaan met bijlen vitrines juweliers­zaak Halsteren kapot: ‘Het is een puinhoop’

HALSTEREN - Juwelierszaak Ooms aan de Dorpsstraat in Halsteren is woensdagmiddag overvallen. Drie daders drongen de winkel met geweren en bijlen binnen en vernielden met bruut geweld meerdere vitrines. Bij de overval is geschoten, niemand raakte gewond. De klopjacht naar de daders is nog in volle gang, de vluchtauto is gevonden.